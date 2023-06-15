وأضاف أوستن - خلال اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسى "الناتو" المنعقد في بروكسل، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - "لا تزال أوكرانيا في وضع جيد لمواجهة التحديات المقبلة، والولايات المتحدة فخورة بالوقوف إلى جانب حوالي 50 دولة ذات نوايا حسنة لتزويد أوكرانيا بالتدريب والمعدات لمساعدتها على الانتصار في ساحة المعركة"، موضحا أن الحلفاء سيستمرون في الدفاع عن قيم السيادة.

ويبحث وزراء دفاع الناتو - خلال الاجتماع - سبل دعم كييف ومناقشة التوسع في القدرات الإنتاجية للأسلحة والذخيرة، تمهيدا لاتخاذ قرار بشأنها في قمة الحلف المقبلة المزمع عقدها في يوليو المقبل، فيما أكد أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرج، أن دعم الحلف لأوكرانيا يحدث فارقا في أرض المعركة.