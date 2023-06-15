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وزارة التموين: وصول 5 آلاف رأس أغنام من تنزانيا قريبا لطرحها فى عيد الأضحى

الخميس، 15 يونيو 2023 03:30 ص
وزارة التموين: وصول 5 آلاف رأس أغنام من تنزانيا قريبا لطرحها فى عيد الأضحى وزارة التموين والتجارة الداخلية - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن التعاقدات التي أبرمتها الوزارة مؤخرا لتوفير رؤوس الماشية تساهم في زيادة معدلات ضخ اللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين، وأنه جار وصول 5 آلاف رأس أغنام من تنزانيا وذبحها بمجازر بالسويس، بالإضافة إلى 5 آلاف ذبيحة ضأن مبردة من أوغندا مخطط وصولها جواً خلال الأيام القادمة في إطار استعدادات وزارة التموين لعيد الأضحى المبارك.
 
وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وطرحها بأسعار مخفضة تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.
 
على جانب آخر، تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تضمن كافة السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات شهر يونيو الجارى، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كافة السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وبقالين التموين وفروع مشروع جمعيتى، كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة وأيضا الدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

التموين

اسعار اللحوم بمنافذ التموين

مخزون اللحوم بالتموين

استيراد اغنام من تنزانيا

اليوم السابع بلس



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