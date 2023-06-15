نصائح للحفاظ على نظامك الغذائى الصحى أثناء السفر

كتب – حسام الشقويرى

الالتزام بالنظام الغذائى الصحى المتوازن يساعد على تجنب الكثير من الأمراض، وأحد أكبر مخاوف الكثيرين هو كيفية الالتزام بنظامهم الغذائى أثناء السفر، فإذا كنت تقوم برحلات طيران فى الصباح الباكر أو تقيم فى فنادق أو تقوم بجدولة اجتماعات متتالية، فقد يكون من الصعب العثور على وقت لتناول الوجبات الصغيرة التى تشكل جزءًا من نظامك الغذائى اليومى، وبالطبع إدارة تلك الوجبات الصغيرة هى أيضًا مهمة عندما تكون على الطريق ولا يمكنك الوصول إلى المطبخ، وفقا لما نشره موقع helpguide.

ويجب عدم الاعتماد على الوجبات الخفيفة أو الأطعمة الخاصة بشركات الطيران، قم بتعبئة وجبتك الخاصة بدلاً من ذلك، واحمل طعامًا جافًا كثيفًا بالبروتين والعناصر الغذائية لا ينكسر أو يتسرب بسهولة، والمكسرات والوجبات الخفيفة المحمصة وألواح البروتين والفاكهة الصلبة مثل التفاح خيارات جيدة.

نصائح عند السفر..

- اشرب الكثير من الماء

تجنب المشروبات المحلاة صناعياً أو الكولا، واختار الماء العادى عند السفر، تخطي القهوة والشاى أثناء فترات الراحة، وبدلاً من ذلك اشرب كوبًا كاملاً من الماء، حيث يقلل الماء من الرغبة الشديدة فى تناول الطعام، ويبقيك تشعر بالشبع ويمكن أن يوفر دفعة الطاقة التى تشتد الحاجة إليها عند السفر.

- اصنع المينى بار الخاص بك

قم بملء ثلاجة غرفتك بالفندق باللبن والفواكه الطازجة والبسكويت والوجبات الخفيفة المحمصة الصحية، سوف يساعد ذلك فى تجنب الوجبات الخفيفة فى وقت متأخر من الليل وردعك عن طلب خدمة الغرف، احمل معك بعض المكسرات لتناول الطعام بين الاجتماعات أيضًا.

- تجنب الإفراط فى تناول الوجبات السريعة

على الرغم من أنك قد تجد نفسك منجذبًا إلى المشاهد المحيرة للمرق الكريمى والأطعمة المقلية في قائمة الفندق أو البوفيه، تذكر أن هذه الوجبات غنية بالدهون والسعرات الحرارية وستبعد بالتأكيد خطة إنقاص الوزن عن مسارها، اختر السلطات والخضراوات الطازجة بدلا من المقلية.

- دائما تناول وجبة الإفطار

ستعدك وجبة الإفطار الجيدة ليوم كامل من الأنشطة أو اجتماعات العمل، لكن لا تنغمس فى بوفيه الفندق، التزم بما تأكله فى المنزل، توفر معظم الفنادق خيارات عالية من الألياف والبروتين مثل الحليب أو الموسلى أو خبز القمح الكامل أو الشوفان، ستمنحك هذه دفعة الطاقة التى تشتد الحاجة إليها وتملأك حتى الغداء.