نائب وزير الإسكان يتفقد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح

كتب أحمد حسن

ترأس الدكتور سيد اسماعيل، نائب الوزير لشؤن البنية الأساسية، وفدًا لزيارة محافظة مطروح، رافقه فيها قيادات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة، ووحدة إدارة المشروعات بمكتب الوزير، وذلك بهدف متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بالمحافظة ضمن الخطة الاستثمارية للدولة وكذا تفقد حالة محطات مياه الشرب والصرف الصحي وتحلية مياه البحر بالمحافظة.

واستهل نائب الوزير زيارته بعقد اجتماع مطول بحضور كل من رئيس الشركة القابضة ونوابه والرئيس التنفيذي للجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي ونائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي كما حضر الاجتماع رئيسا كل من الشركة والجهاز التنفيذي بالهيئة القومية القائمين على تنفيذ وإدارة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

وخلال الاجتماع بدأ د. سيد اسماعيل باستعراض الالتزامات المحددة من قبل القيادة السياسية لسرعة الانتهاء من المشروعات الجديدة، وكذلك التعامل مع كافة التحديات التي تواجه منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح على السواء مع تحديد كافة احتياجات مدن المحافظة لتحسين وتطوير المنظومة بهدف الاطمئنان على مستوى الخدمات التي تقدم للمواطن، ومدى رضائه عما يقدم له من هذه الخدمات.

وخلال الاجتماع قام كل من رئيسي شركة مطروح والجهاز التنفيذي التابع للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي باستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية والوضع القائم لمرافق مياه الشرب والصرف الصحي، فضلا عن الخطط المستقبلية على مدار السنوات القادمة للوصول بحجم خدمة تستوعب الزيادات السكانية وحجم السياحة المتوقعة حتى عام 2050.

وفي نفس الصدد قدم الرئيس التنفيذي للجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، التابع للوزارة، عرضا فنيا وتقريرا عن سير العمل بالمحطات القائمة بالمحافظة وذلك باعتباره الجهاز المسؤل عن متابعة كفاءة المحطات ومدى مطابقة الاجراءات للمعايير المعمول بها في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، فضلا عما تقوم به الأجهزة الاخرى التابعة للدولة كوزارات الصحة والبيئة من مراقبة وقياس للأداء.

ومن أهم الموضوعات التي ناقشها نائب الوزير مع قيادات المرافق الموقف الحالي لمحطات تحلية مياه البحر الثلاث بالرميلة بطاقة 60 الف م3/يوم، كما استعرض نائب الوزير الوضع التنفيذي لمحطة تحلية الرميلة الرابعة والجاري تنفيذها بالتنسيق مع ادارة المياه بالقوات المسلحة وذلك بحضور القيادات المشرفة على المشروع من الهيئة الهندسية.

جدير بالذكر أن المحطة بطاقة إنتاجية 65 الف م3/يوم تضاف إلى إنتاجية المحطات الثلاث الشقيقة شرق مدينة مطروح لتكون بطاقة اجمالية 125 الف م3/يوم قابلة للزيادة إلى 190 الف م3/يوم.

كما استعرض د. سيد اسماعيل كافة مشروعات الصرف الصحي المتكاملة والجاري تنفيذها بمدن سيوة والسلوم حيث وجه القائمين على تلك المشروعات بتحديث كافة البرامج الزمنية لتحديد أولويات الانتهاء منها للالتزام بالانتهاء منها طبقا لما هو مخطط مع العرض اسبوعيا.

وخلال الاجتماع ناقش نائب الوزير الخطة المزمع تنفيذها لنقل اختصاص ادارة محطات تحلية مياه البحر للقطاع الخاص وفق قواعد وأسس منظمة لذلك تكفل تشجيع القطاع الخاص ولرفع العبء عن كاهل الدولة بما يتيح لها التوسع في مشروعاتها الخدمية الاستثمارية الاخرى.

كما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لتوسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة مرسى مطروح بطاقة 30 الف م3/يوم القابلة للتوسع إلى 60 الف م3/يوم لتصبح طاقة المحطة الإجمالية بعد انتهاء التوسعات 90 الف م3/يوم قابلة للزيادة إلى 120 الف م3/يوم كما تم مناقشة كيفية صرف المياه المعالجة والاستفادة منها اقتصاديا بصورة آمنة باستزراع الغابة الشجرية التابعة للمحطة مع مضاعفة المساحة المزروعة على اراض ضمن ولاية هيئة المجتمعات العمرانية وقد تم التوافق على ان يتم اضافة نظام المعالجة الثلاثية للمحطة لتضيف 120 الف م3/يوم للميزان المائي يضمن الاستزراع بالصورة الآمنة.

وفي ختام الاجتماع وجه اسماعيل بالانتهاء من تقديم الخطط والبرامج الزمنية لتنفيذ ما تم التوافق عليه وذلك قبل نهاية الشهر الحالي بهدف العمل على نجاح موسم الصيف الحالي ومراعاة لمصلحة المواطن والمصيفين.

كما أصدر د. سيد اسماعيل قرارا بتشكيل لجنة رباعية من الجهاز التنظيمي والشركة القابضة وشركة مطروح وتحت اشراف مكتبه الفني المسؤول عن متابعة المشروعات والأداء بقطاع المرافق، وذلك لتفقد محطات مياه الشرب والصرف الصحي بما تشمله من روافع وخطوط على ان تنهي اللجنة عملها وتقدم تقريرا شاملا بحالة المحطات والإجراءات المتخذة بشأن ضمان حسن الأداء خلال شهر.

كما وجه نائب الوزير الشركة القابضة بتكليف مكتب استشاري متخصص ليقوم باعمال تقييم كافة محطات تحلية مياه البحر بالمحافظة والشبكات القائمة عليها مع تقديم تقرير مبدئي قبل نهاية الشهر عما تقرر من اجراءات مقترحة.

وبعد انتهاء الاجتماع تفقد الدكتور سيد إسماعيل يرافقه الحضور بعض المشروعات الجارية والمحطات القائمة، بدأت بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بمرسى مطروح والغابة الشجرية التابعة لها، ومرورا بمحطات تحلية مياه البحر 1و2و3و4 بالرميلة وكذا محطة التحلية بباغوش شرق المدينة، حيث اطمأن على سير الاعمال والأداء بتلك المشروعات والمحطات.