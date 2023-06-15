نائب محافظ أسوان تفتتح مركز للغسيل الكلوى بمستشفى بنبان قبلى

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

افتتحت الدكتورة غادة أبوزيد نائب محافظ أسوان، أول مركز للغسيل الكلوى بمستشفى بنبان قبلى التابع لمركز ومدينة دراو، والذى يأتى إنشائه مساهمة لأهالى قرى بنبان والرقبة والمنصورية غرب النيل بأسوان، والتى تضم أكبر مشروع لتجمع محطات الطاقة الشمسية فى مصر والعالم

وأكدت الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فهناك اهتمام مباشر بالقطاع الصحى بالمحافظة لتوفير الخدمة الطبية والعلاجية بالجودة العالية المطلوبة للمواطنين، وخاصة للأسر الأكثر احتياجا فى المناطق النائية والمحرومة، تواكباً مع قرب التشغيل الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل من خلال تجهيز وتشغيل أقسام الغسيل الكلوى فى 11 مستشفى و112 مركز طبى ووحدة صحية، علاوة على أكبر مركز للغسيل الكلوى من صندوق تحيا مصر يضم 41 ماكينة حديثة بمنطقة المسلة الناقصة بمدينة أسوان ليخدم مواطنى المحافظة بإجمالى 1.6 مليون نسمة.

وأشارت إلى أن المركز الجديد للغسيل الكلوى الذى تم افتتاحه اليوم بقرية بنبان غرب النيل، يمثل طاقة نور وأمل لاستكمال دعم المناطق المحرومة الأخرى بالرعاية الصحية المطلوبة.