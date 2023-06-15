وقالت الوزارة في بيان يوم الخميس "إنها استدعت القائم بالأعمال الكندي في موسكو، إلى مقر وزارة الخارجية الروسية أمس الأربعاء، وسلمته مذكرة احتجاج حول قرار أوتاوا بشأن مصادرة طائرة شحن روسية من طراز "إيه إن 124"، وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضافت الوزارة في بيانها: "أكد الجانب الروسى أنه يعتبر الخطوة التي قيل إن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قد اتخذها بشأن تسليم طائرة الشحن الروسية إلى نظام كييف، بمثابة سرقة مخزية".

كما حذرت وزارة الخارجية الروسية من أن "أفعال أوتاوا ستكون لها تداعيات خطيرة على العلاقات الروسية الكندية التي أوشكت على الانهيار بالفعل، بسبب خطأ ترودو".

وشددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس الأربعاء، على أن موسكو سترد بالتأكيد على استيلاء كندا على طائرة شحن روسية من طراز "إيه إن 124"، مضيفة: "عندما تكون هناك فرصة مناسبة، سيتم اتخاذ القرار".

وأكدت زاخاروفا على أن موسكو تعتبر تصرفات السلطات الكندية هذه فيما يتعلق بالطائرة المملوكة لشركة الطيران الروسية "فولغا دنيبر" بأنها "سرقة مخزية ووقحة".

وأضافت أن الطائرة كانت تقوم برحلة إنسانية لإيصال أدوية مضادة لكورونا إلى تورنتو، حيث لم يسمح لها بالطيران، وتابعت: "الطائرة كانت رهينة بهدف بعيد المدى كما اتضح الآن، نهب طائرة فريدة من نوعها ونقلها إلى كييف".