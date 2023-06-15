منطقة الشرقية الأزهرية تعلن عن حاجتها لشغل 31 وظيفة شيخ معهد بأبو حماد

المستندات المطلوبة لشغل الوظيفة: طلب ترقية حديث من إدارة التنسيق، صورة من آخر ترقية على الكادر،صورة للمؤهل الدراسي، صورة بطاقة الرقم القومي، صورة المؤهل التربوي لغير خريجي التربية، صورة لاجتياز كادر المعلم،صورة مباشرة عمل لأول مرة. صورة من خطاب التعيين،صورة لآخر تقريرين متتاليين.

وعلى من يرغب في التقدم للوظائف المذكورة ممن تنطبق عليه الشروط، أن يتقدم بطلب إلى مدير الإدارة في موعد غايته خمسة عشر يومًا، اعتبارًا من الأربعاء الموافق 14يونيو الجاري ، علمًا بأنه لن يُلتفت إلى الطلبات غير المستوفاة، أو الواردة بعد الموعد المحدد.

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، عن حاجتها لشغل عدد 31 وظيفة "شيخ معهد إعدادي / ثانوي" بإدارة أبي حماد التعليمية، ندبًا تسييرًا للعمل بصفة مؤقتة، للمعاهد التالية: 1- بنين أبو حماد (عمرو عبد السلام) الإعدادي الثانوي. 2- فتيات مفارق أبو نصار الإعدادي الثانوي. 3- فتيات أبو حماد الإعدادي الثانوي. 4- بنين بني أيوب الإعدادي. 5- بنين القطاوية الإعدادي. 6- فتيات عمر بن الخطاب الإعدادي. 7- بنين القطاوية الثانوي. 8- فتيات الإمام الحسين الإعدادي الثانوي. 9- فتيات الشيخ جبيل الإعدادي الثانوي. 10- بنين أبو بكر الصديق الإعدادي. 11- بنين الشيخ جبيل الإعدادي الثانوي. 12- بنين العباسة الإعدادي. 13- بنين عرب الفدان الإعدادي الثانوي. 14- فتيات الشيخ غمري بكفر أبو نجم الإعدادي الثانوي. 15- بنين الصوة الإعدادي الثانوي. 16- فتيات السعدية الإعدادي. 17- بنين صفط الحنا الإعدادي الثانوي. 18 - بنين سالم عجوة الثانوي. 19- بنين قراءت العزازي. 20 -فتيات الشهيد العزازي الإعدادي الثانوي. 21- بنين الحلمية الإعدادي الثانوي. 22- بنين الأسدية الإعدادي. 23- بنين بحطيط الإعدادي الثانوي. 24- بنين الأسدية الثانوي. 25- فتيات الخيس الإعدادي الثانوي. 26- فتيات الأسدية الإعدادي الثانوي. 27- بنين عمريط الإعدادي الثانوي. 28- بنين القرين الإعدادي الثانوي. 29- بنين أبو بكر الصديق بكفر حافظ الإعدادي الثانوي. 30- فتيات القرين الإعدادي الثانوي. 31- بنين الحرمين الإعدادي الثانوي. وذلك طبقًا للشروط التالية: أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالٍ أزهري، أن يكون على درجة معلم أول (أ) على الأقل، ألا يكون حاصلًا على جزاء إداري أكثر من عشرة أيام، وغير محال للتحقيق،أن يتمتع بحسن السيرة بين أقرانه، أن يكون حاصلًا على تقرير تقويم أداء بمرتبة “فوق المتوسط”، على الأقل في آخر عامين متتالين.