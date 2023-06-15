مناظرة 1554 رأس ماشية فى قافلة بيطرية مجانية بأبوتشت ودشنا بقنا

قنا صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن مديرية الطب البيطري نظمت قافلة بيطرية علاجية مجانية بقرية المحارزة بمركز أبوتشت، وقرية أبودياب غرب بمركز دشنا، لمناظرة الحيوانات لدى صغار المربين وتوفير العلاج اللازم حال اكتشاف حيوانات مصابة بأى مرض، طبقا لنوع المرض.

وأضاف الداودي، أن القافلة نجحت فى مناظرة 1554 رأس ماشية، حيث تم توقيع كشف الباطنة على 75 حيوان، وكشف التناسليات على 45 حيوان ، وتم إجراء جراحة لعدد 19 رأس ماشية، و عمل سونار لعدد 15 حيوان، كما تم إجراء رش علاجى لعدد 1000 حيوان، وتقديم علاج جماعى لعدد 400 حيوان، مشيرا إلى أن القافلة شملت ندوات لتوعية صغار المربين حول طرق وقاية الحيوانات من الأمراض الوبائية والمعدية وكيفية علاجها بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية، لافتا إلى أنه شارك في هذه القافلة أطباء المديرية.

وأشار الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطري، إلى أن المديرية تحرص على التنسيق مع الجمعيات الأهلية والمعاهد البحثية وجامعة جنوب الوادي للتوسع فى تنظيم القوافل البيطرية لتوفير الخدمة البيطرية المتميزة فى جميع القرى والمراكز بالمحافظة والحفاظ على الثروة الحيوانية ، مؤكدًا أن تقديم الخدمات البيطرية جزء لا يتجزأ من توجه القيادة السياسية فى إطار مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري.





