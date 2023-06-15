مصر تنفذ 80 مشروعا بالموانئ بتكلفة 129 مليار جنيه بمشاركة 100 شركة قطاع خاص.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

تنفذ وزارة النقل 80 مشروعا ب الموانئ بتكلفة 129 مليار جنيه، بمشاركة 100 شركة من القطاع الخاص، حيث تم تنفيذ مشروعات منها " مشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة بإنشاء أرصفة بطول 18 كم - إنشاء محطة تحيا مصر ( الأرصفة 55 – 62 ) بطول 2,5 كم بميناء الإسكندرية - إنشاء رصيف 85 / 3 بميناء الإسكندرية.

ويتم إنشاء أرصفة ومحطات بطول 35 كم لتصل إجمالي أطوال الأرصفة الي 73 كم وإنشاء حواجز أمواج بطول 15 كم وكذلك تعميق الممرات الملاحية ضمن خطة تطوير كافة الموانىء البحرية المصرية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .

كما تم إنشاء محطة متعددة الأغراض رصيف 100 بميناء الدخيلة بإنشاء أرصفة بطول 1.8 كم - إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة بإنشاء أرصفة بطول 1,16 كم - إنشاء محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء الدخيلة بإنشاء رصيف بطول 540 متر - إنشاء محطة الحاويات الثانية ( تحيا مصر 1 و 2 ) بميناء دمياط بإنشاء أرصفة بطول 2 كم و 3,4 كم.

وتم تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقي وإنشاء حاجز أمواج غربي مستجد بميناء دمياط بإجمالي أطوال 5,4 كم - إنشاء محطة متعددة الأغراض ( سفاجا 2 ) بميناء سفاجا البحري بإنشاء رصيف بطول 1,1 كم ) إنشاء محطات متعددة الأغراض في ميناء برنيس بأطوال أرصفة 1,2كم – إنشاء محطات متعددة الأغراض في ميناء جرجوب بأطوال أرصفة 2,2 كم.

وتم انشاء حواجز للأمواج تشق البحر 5.4 كم، أمام ميناء دمياط، ، حيث أن حاجز الأمواج الغربي الجديد لميناء دمياط يقوم بحماية ميناء دمياط من العوامل الجوية المختلفة بالإضافة لتشكيل أرض بمساحة تصل ل 3 مليون م2 لزوم توسعات ميناء دمياط،