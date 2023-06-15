اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 يونيو 2023 06:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع 6 أشخاص إثر اندلاع حريق بمنزل شمال شرقى الهند

الخميس، 15 يونيو 2023 06:09 م
مصرع 6 أشخاص إثر اندلاع حريق بمنزل شمال شرقى الهند حريق - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقي ستة أشخاص مصرعهم جراء اندلاع حريق فى منزلهم بمقاطعة /كوشينجار/ بولاية /أوتار براديش/ شمال شرقى الهند.


وقالت الشرطة - حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم /الخميس/ - إن الأحداث وقعت في وقت متأخر مساء أمس عندما حوصرت امرأة (تبلغ من العمر 38 عاما) وأطفالها الخمسة داخل المنزل والزوج خارجه، عندما اندلع الحريق خلال نومهم.


وأضافت الشرطة أن فريق الإطفاء تمكن من إخماد الحريق وإخراج أفراد الأسرة الستة الذين بالفعل كانوا قد لقوا مصرعهم وتم التعرف على هويتهم، لافتة إلى أنه تبين أن الحريق بدأ بسبب ماس كهربائى وخلال ثوان قليلة اشتعلت النيران أيضا في إسطوانة غاز موجودة فى المنزل وانفجرت.


حريق

الهند

كوشينجار

ماس كهربائى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة