مصرع طفل صدمته سيارة بطريق نكلا - منشأة القناطر

كتب عبد الرحمن سيد

لقى طفل مصرعه بعدما صدمته سيارة مسرعة أعلى طريق نكلا - المناشى بمنطقة منشأة القناطر وتم نقل المتوفى إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي أعلى الطريق فى منشأة القناطر وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بطقل 13 عاما ، مما تسبب في وفاته جري نقل جثة المتوفى الي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.