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مصرع شخص وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم سيارة وتروسيكل فى أطفيح

الخميس، 15 يونيو 2023 11:34 ص
مصرع شخص وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم سيارة وتروسيكل فى أطفيح اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين بسبب حادث تصادم سيارة ربع نقل و تروكسيل أعلى الطريق فى منطقة أطفيح ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضرا بالواقعة.
 
 
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق فى أطفيح، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث والخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من سائق سيارة ربع نقل و اصطدامها بتروسيكل و انقلابها ونتج عن الحادث وفاة شخص وإصابة 7 آخرين ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.
 
 
 

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