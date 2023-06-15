مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث انقلاب تروسيكل بالدقهلية

الدقهلية _محمد الحبشي

لقي شخص مصرعه بينما أصيب 3 آخرين حميعهم من عائلة واحدة، جراء انقلاب تروسيكل كانوا يستقلونه على طريق المطرية بورسعيد، بمحافظة الدقهلية، وتم نقلَ الجثة للمشرحة والمصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية، بانقلاب تروسيكل على طريق بورسعيد الجديد، ومصرع وإصابة 4 أشخاص.

وانتقل على الفور ضباط مباحث المركز وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن مصرع محمود محمد الداودي 42 سنة، وإصابة شقيقه إبراهيم محمد الداودي المتولي 26 سنة، وحسن متولي عبد القادر 32 سنة، ومحمد أيوب الداودي 15 سنة.

وتم نقل الجثة للمشرحة والمصايين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.