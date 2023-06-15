اليوم السابع
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مصرع شخص سقط من الطابق الرابع بشبين القناطر والنيابة تصرح بالدفن

الخميس، 15 يونيو 2023 11:32 ص
مصرع شخص سقط من الطابق الرابع بشبين القناطر والنيابة تصرح بالدفن جثة
القليوبية إبراهيم سالم

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لقي شخص مصرعه إثر سقوطه من الطابق الرابع بمنزله في شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى شبين العام، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.
 
كان تلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر إشارة من المستشفى، بوصول "م. ا"، 40 سنة جثة هامدة، بعد سقوطه من الطابق الرابع بمنزله، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق.
 
وانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وتبين أن المتوفى كان يقف بالطابق الرابع وسقط على الأرض، وجار سؤال الأسرة، وفحص الجثة لمعرفة سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.
 
 
 
 
 

 


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