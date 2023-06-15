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مستشار زيلينسكى: الصراع فى أوكرانيا سينتهى قبل عام 2024

الخميس، 15 يونيو 2023 06:18 م
مستشار زيلينسكى: الصراع فى أوكرانيا سينتهى قبل عام 2024 الحرب الروسية الأوكرانية -أرشيفية
وكالات

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قال ميخائيل بودولياك، مستشار الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، اليوم الخميس، إن الصراع فى أوكرانيا سينتهى قبل عام 2024، بحسب وسائل إعلام أوكرانية.

 

وأضاف بودولياك، فى مقابلة تلفزيونية: "الحرب ستنتهى على الأرجح فى وقت مبكر من عام 2024… دعونا ننتظر نتائج قواتنا المسلحة، والتى ستعطينا هذه النتائج، وبعد ذلك سنبدأ التخطيط".

 

وبدأ الهجوم الأوكرانى فى اتجاهات جنوب دونيتسك، زابوريجيا، وباخموت فى 4 يونيو، بينما تركزت الضربة الرئيسية لـ الجيش الأوكرانى على قطاع زابوريجيا من الجبهة.

 

وبالأمس، أعرب رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، عن ثقته فى أن الصراع فى أوكرانيا سينتهى قريبا.

 

وقال لوكاشينكو، لقناة "روسيا-1": "سننهى هذه الحرب فى أوكرانيا… هناك بالفعل شروط مسبقة كبيرة لهذا. لكن هؤلاء المجانين من الغرب سيخلقون لنا الكثير من المشاكل".

 

وأضاف: "إذا تجاوزت الدول الغربية الخطوط الحمراء، فسيكون ذلك مؤلما للغاية بالنسبة لها".

 

وأضح لوكاشينكو، أن "الجانب الأوكرانى يعانى من خسائر فادحة، بينما حشدت روسيا قواتها وتعلمت القتال… وهذا يتضح من تدمير دبابات ليوبارد الألمانية خلال بداية الهجوم المضاد الأوكرانى".

 

كما أشار إلى أن الزعيم الروسى فلاديمير بوتين لم يطلب من مينسك الانضمام إلى العملية العسكرية.


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