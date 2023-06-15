جاء ذلك خلال لقائه عددا من وسائل الإعلام والإعلاميين والمؤثرين في إسبانيا، على هامش مؤتمر التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث استعرض جهود المملكة الإنسانية والإغاثية في جميع دول العالم، مشيرا إلى سعى المركز لأن يكون مركزا دوليا رائدا للأنشطة الإغاثية والإنسانية، وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس).

وأوضح الربيعة أن المركز نفذ منذ إنشائه في عام 2015 حتى الآن ما يقارب 2402 مشروع إنساني في 92 دولة حول العالم بقيمة تجاوزت 6 مليارات و248 مليون دولار أمريكي شملت مختلف القطاعات الحيوية، حيث جرى تنفيذها بالشراكة مع 175 شريكًا من المنظمات الأممية والدولية، مشيرا إلى أن اليمن حظي بالنصيب الأوفر من مشاريع المركز، حيث بلغت أكثر من 814 مشروعا إنسانيا بقيمة تجاوزت 4 مليارات دولار.

وأشار الربيعة إلى أن المركز نفذ أكثر من 885 مشروعًا مخصصًا للمرأة حول العالم، مضيفا أن فئة الأطفال أيضا يشكلون أولوية ضمن مشاريع المركز الإنسانية، إذ نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة أكثر من 815 مشروعا يعنى بالطفل.

وتطرق الربيعة إلى جهود المملكة في مكافحة جائحة كورونا دوليا، لافتا إلى أنها قدمت 863 مليون دولار أمريكي، ونفذت 103 مشاريع، كما تبرعت بجرعات اللقاحات وإمدادات الأوبئة لأكثر من 41 دولة، مؤكدا أنها ستواصل تقديم الدعم والمساعدة للعديد من الدول لضمان استدامة أنظمتها الصحية خلال أي حالات طوارئ صحية مستقبلية.

وفى السياق، التقى الدكتور عبد الله بن العزيز الربيعة، الأربعاء، بوزيرة الدولة للشؤون الخارجية والعالمية بإسبانيا أنخيليس مورينو باو، حيث جرى بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية بين الجانبين.