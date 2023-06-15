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مدير المركز التكنولوجية بقرية الأبعادية: نقدم 160 خدمة ونسعى لزيادتها

الخميس، 15 يونيو 2023 12:25 ص
مدير المركز التكنولوجية بقرية الأبعادية: نقدم 160 خدمة ونسعى لزيادتها جانب من اللقاء
كتب أحمد عرفة

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قال أحمد سمير مدير المركز التكنولوجية بقرية الأبعادية في محافظة البحيرة، إن المركز يقدم العديد من الخدمات، وكل الخدمات مميكنة، والعاملين بالمركز مدربين بشكل جيد.

وأضاف مدير المركز التكنولوجية بقرية الأبعادية خلال لقائه ببرنامج كل الزوايا، المذاع على قناة on، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم برضا المواطن وسأل هل المواطن راضي وسعيد وهل تحتاجون شيء .

وتابع مدير المركز التكنولوجية بقرية الأبعادية :"هناك إقبال من المواطنين للحصول على الخدمات ونقدم خدمات في نفس اليوم، والمجمع يخدم قرية الأبعادية التي تضم 142 تابع ويضم 117 ألف نسمة، ونأمل أن ينم زيادة الخدمات المقدمة للمواطن، حيث نقدم 160 خدمة ، ونريد أن نصل لـ300 خدمة .

 

 


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