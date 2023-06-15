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محافظ كفر الشيخ: توريد 198 ألف طن قمح لـ 22 موقعا حتى الآن

الخميس، 15 يونيو 2023 10:00 ص
محافظ كفر الشيخ: توريد 198 ألف طن قمح لـ 22 موقعا حتى الآن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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 أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن 22 موقعا ما بين صوامع وشون استلمت حتى اليوم الخميس، تريد 197 ألف و940 طن و723كم قمح، وهذه المواقع تابعة للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأضاف نور الدين، أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية  برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع  خلال موسم التوريد والمرور عليها، وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها، مشدداً على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.

 

 

 


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