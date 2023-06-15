اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 يونيو 2023 09:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفر الشيخ: تنفيذ 10 قرارات إزالة تعديات على أراضى الدولة فى بلطيم

الخميس، 15 يونيو 2023 09:14 م
محافظ كفر الشيخ: تنفيذ 10 قرارات إزالة تعديات على أراضى الدولة فى بلطيم اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تابع تنفيذ 10 قرارات إزالة تعديات بمركز بلطيم على مساحة 6420 مترا، تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، مشدداً على أهمية التنسيق بين المراكز وكافة الأجهزة التنفيذية والمختصة، لتنفيذ المستهدف من المرحلة الثانية من الموجة الـ21.

 

ووجه بعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعدي، وإزالتها فى مهدها والالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية ومنع التعدى مجددًا على الأراضي المستردة والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وذلك وفق البرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة وعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

 

وترأس اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم حملة لإزالة التعديات، وأسفرت الحملة عن إزالة 10 حالات على مساحة 4620 متر تقريبا تعدي بالبناء على أرض أملاك دولة، ومن ضمنهم حالة إزالة لسور بناء بدون ترخيص بقرية السبايعة التابعة لقرية الساحل القبلى، و9 حالات بقرية بر بحرى.


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

مديرية الامن بكفر الشيخ

حملة ازالة تعديات بكفر الشيخ

الموجه 21 ازالة تعديات

اخبار كفر الشيخ



الموضوعات المتعلقة

محافظ كفر الشيخ: توريد 198 ألف طن قمح لـ 22 موقعا حتى الآن

الخميس، 15 يونيو 2023 10:00 ص

محافظ كفر الشيخ يعتمد التنسيق العام للمرحلة الثانوية.. القبول من 243 درجة

الأربعاء، 14 يونيو 2023 08:16 م

محافظة كفر الشيخ تستضيف برنامج المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

الأربعاء، 14 يونيو 2023 07:29 م

محافظ كفر الشيخ يسلم جوازات السفر وملابس الإحرام للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية

الأربعاء، 14 يونيو 2023 12:42 م

محافظ كفر الشيخ: توريد 252 ألفا و409 أطنان و117 كيلو قمح بنسبة 90.35% من المستهدف

الأربعاء، 14 يونيو 2023 12:31 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة