محافظ كفر الشيخ: تنفيذ 10 قرارات إزالة تعديات على أراضى الدولة فى بلطيم

كفر الشيخ - محمد سليمان

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تابع تنفيذ 10 قرارات إزالة تعديات بمركز بلطيم على مساحة 6420 مترا، تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، مشدداً على أهمية التنسيق بين المراكز وكافة الأجهزة التنفيذية والمختصة، لتنفيذ المستهدف من المرحلة الثانية من الموجة الـ21.

ووجه بعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعدي، وإزالتها فى مهدها والالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية ومنع التعدى مجددًا على الأراضي المستردة والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وذلك وفق البرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة وعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

وترأس اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم حملة لإزالة التعديات، وأسفرت الحملة عن إزالة 10 حالات على مساحة 4620 متر تقريبا تعدي بالبناء على أرض أملاك دولة، ومن ضمنهم حالة إزالة لسور بناء بدون ترخيص بقرية السبايعة التابعة لقرية الساحل القبلى، و9 حالات بقرية بر بحرى.