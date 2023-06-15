محافظ بني سويف: إزالة 355 حالة ضمن حملات المرحلة الثانية للموجة الـــ 21

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة ،وتضمن الإشارة إلى أنه قد تم " أول أمس "إزالة 13حالة تعد ،ليصل إجمالي ما تم إزالته إلى 355حالة ( 200حالة تعد مباني ، 155 زراعات )"وذلك منذ انطلاق المرحلة في 27 مايو الماضي وحتى 13 يونيو الجاري.
وأكد المحافظ الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية،ومنع التعدي مجدداً على الأراضي المستردة، والتنسيق بين غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة،وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وبحسب البرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.
جدير بالذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة،قد بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 29 أبريل الماضي إلى 19مايو الجاري،وبلغ إجمالي ما تم إزالته خلالها 402 حالة تعد "مبانى وزراعات"،وتستكمل بالمرحلة الثانية التي تستمر تنفيذها حتى 16 يونيو المقبل، لتختتم بالمرحلة الثالثة والمقرر إجراؤها خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.
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