محافظ المنوفية يفتتح مدارس جديدة بمنوف بتكلفة 30 مليون جنيه.. صور

وافتتح محافظ المنوفية مدرسة أبشيش الإعدادية بمركز الباجور، " إنشاء جديد " على مساحة " 1710 م2 " بإجمالى 15 فصلا دراسيا وبتكلفة 8 ملايين جنيه، حيث أزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية، وتفقد عدد من الفصول الدراسية ومحيط المدرسة، وتم التقاط الصور التذكارية مع أعضاء هيئة التدريس والطلبة.

ووجه المحافظ رئيس مدينة الباجور وبالتنسيق مع وحدة التدخل السريع بضرورة تسوية وتمهيد الطريق المؤدى للمدرسة وكذا الطريق المؤدى لعزبة العرب لتسهيل حركة المركبات والمواطنين.

كما افتتح المحافظ مدرسة أبشيش الابتدائية بمركز الباجور على مساحة 3870 م2 "إحلال جزئى" ملحق يضم 13 فصلا دراسيا، بتكلفة تجاوزت 5 ملايين جنيه، ليصبح إجمالى فصول المدرسة 40 فصلا دراسيا، حيث أزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية وسط فرحة الأهالى والأناشيد الوطنية.

وحرص المحافظ على تفقد محيط المدرسة وعدد من الفصول الدراسية، مشيداً بحجم الأعمال والتجهيزات المبذولة، ووجه المحافظ رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى ببحث إمكانية توصيل خدمة الصرف الصحى لأهالى قرية أبشيش إستجابة للأهالى، كما وجه المحافظ رئيس مدينة الباجور بعقد لقاء عاجل بأهالى القرية والتواصل المباشر معهم لبحث شكواهم ووضع الحلول المناسبة لهم، وكذا التنسيق مع مديرية الرى لاتخاذ إجراءات عاجلة نجو تطهير ترعة أم أحمد ورفع نواتج التطهير أول بأول حفاظاً على الرقعة الزراعية والحد من انتشار الأمراض.

فيما افتتح محافظ المنوفية مدرسة الشهيد عماد عدلى إسماعيل بناحية فيشا الكبرى بمنوف " إحلال جزئى " ملحق يضم 14 فصل دراسى، بتكلفة أكثر من 5 مليون جنيه، ليصبح الإجمالى " 18 " فصل دراسى، حيث أزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية للمدرسة، وتفقد عدد من الفصول الدراسية، ووجه مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بإعداد تقرير عن موقف الحالة الإنشائية للجناح القديم بالمدرسة لبحث إمكانية رفع كفاءته وترميمه، يأتى هذا فى إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة العملية التعليمية من خلال التوسع فى إنشاء العديد من المدارس بما يعزز مكانة المنوفية فى صدارة محافظات الجمهورية.

كما افتتح المحافظ مدرسة كمشوش الرسمية للغات بمنوف " إنشاء جديد " باستثمارات تجاوزت 11 مليون جنيه على مساحة " 2650 م2 " بإجمالى " 28 " فصل دراسى، تنوع بين 4 فصول رياض أطفال، 12 فصل إبتدائى، 6 فصول إعدادى، 6 فصول ثانوى، حيث أزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية للمدرسة، وتم إستعراض عدد من الفقرات الغنائية والفنية، وخلال تفقده للفصول الدراسية، حرص المحافظ على الإستماع لفقرة غنائية قامت باستعراضها إحدى طالبات المدرسة، ووجه مدير ثقافة المنوفية بضرورة تبنى تلك الموهبة وتنميتها ودعمها لممارسة هويتها وتشجيعها على الإبداع.

هذا وقد أكد محافظ المنوفية حرص الدولة على الاهتمام والنهوض بالمنظومة التعليمية وإتباع الأساليب الحديثة التى تساعد بدورها على الإبداع والابتكار كون قطاع التعليم أحد الركائز الأساسية للبناء والتنمية، مؤكداً دعمه الكامل للمنظومة التعليمية بالمحافظة والعمل على تحسين جودة التعليم لخدمة أبنائنا والمساهمة لتخريج أجيال قادرة على مواكبة سوق العمل والتطور العلمى والتكنولوجى.