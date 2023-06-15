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محافظ القاهرة يعتمد اليوم الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام.. ومصادر: 240 درجة

الخميس، 15 يونيو 2023 07:00 ص
محافظ القاهرة يعتمد اليوم الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام.. ومصادر: 240 درجة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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يعتمد اليوم الخميس اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تنسيق الثانوى العام، للناجحين بالشهادة الإعدادية، ومن المتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول هو 240 درجة، حسب ما أكدته مصادر لـ"اليوم السابع".
 
يذكر أن تنسيق الثانوى العام كان العام الماضى بحد أدنى 220 درجة، حيث خفضه المحافظ من 222 درجة إلى 220 درجة والقبول بفصول الخدمات أقل من الثانوي العام 40 درجة. 
 
واعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 88%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 97.1%، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 84.9% ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 74.3%.
 
وأكد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم، أن هناك 159 طالبا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية، مشيرا إلى أن إدارة شبرا التعليمية حققت المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح 98.15%، تليها إدارة القاهرة الجديدة التعليمية بنسبة نجاح بلغت 96.72%، وحصلت إدارة حلوان التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت 96.24%.
 
وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة، عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.

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