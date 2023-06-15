محافظ الفيوم ورئيس هيئة تنمية الصعيد يتابعان آليات الاستغلال الأمثل للمشروعات الخدمية

الفيوم رباب الجالي

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، واللواء شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، آليات الاستغلال الأمثل لكافة مكونات عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام محافظة الفيوم، واللواء أحمد بهاء رئيس مجلس إدارة مشروع الدواجن التكاملي بالعزب، وسامح سيد عبد الباقى مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بالفيوم، والدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطري، وأيمن رجب عبد المهدى مدير المديرية المالية بالفيوم، وعدد من أعضاء مجلس إدارة مشروع العزب.

وتناول الاجتماع، آليات الاستغلال الأمثل لكافة مكونات عدد من المشروعات الخدمية بالمحافظة، والتى تم تأهيلها بالتنسيق بين محافظة الفيوم وهيئة تنمية الصعيد، في إطار التعاون المشترك بين الجانبين، ومنها مشروع الدواجن التكاملي بالعزب، ومشروع تطويرمجمع المواقف بالحواتم، إضافة لمشروع إنتاج السجاد المزمع تنفيذه بقرية دسيا، التابعة لمركز الفيوم.

وخلال الاجتماع، أشار محافظ الفيوم، إلى أهمية تنمية وتطوير مشروع الدواجن التكاملي بالعزب، باعتباره مشروعاً اقتصادياً يعمل على تحقيق الأمن الغذائى بالمحافظة، ويهدف إلى الحفاظ على السلالات البلدية من الثروة الداجنة، واستنباط سلالات جديدة عالية الإنتاجية، مؤكداً على ضرورة وضع خطة قوية لتعزيز نجاح المشروع وزيادة موارده المالية، وتنويع المنتج بحيث يغطى كافة احتياجات السوق المحلي، وإعداد دراسات تسويقية قوية للمشروع، لافتاً إلى أن نجاح أي مشروع يعتمد على القدرة التشغيلية، والإدارة، والتسويق.