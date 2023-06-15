محافظ الغربية يتفقد مشروعات التنمية المحلية بحياة كريمة داخل 11 قرية

الغربية عادل ضرة

أجرى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، جولة تفقدية استمرت لمدة 7 ساعات داخل 11 قرية من قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى وذلك لمتابعة مشروعات التنمية المحلية بتلك القرى، بحضور نجوى العشيرى السكرتير العام، وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

وخلال الجولة تفقد المحافظ مشروعات الحماية المدنية، الموقف النموذجى والسوق النموذجى بقرى شرشابة، شبراملس، سنباط، كفر سنباط، حانوت، سندبسط، الغريب، تفهنا العزب، سنبو الكبرى، دمنهور الوحش ونهطاى، موضحاً أنه يتم تنفيذ 21 مشروع بقيمة 99.5 مليون جنيه تم نهوهم بنسبة 77% وجارى متابعة باقى المشروعات من خلال الجولات الميدانية والتقارير الدورية.

ووجه محافظ الغربية السكرتير العام والمكتب الفنى بمتابعة تواجد وتكثيف العمالة داخل تلك المشروعات لضمان نهوها مع قرب نهاية المرحلة الأولى من المبادرة، تمهيداً لبدء المرحلة الثانية بقرى مراكز " المحلة، كفر الزيات، بسيون وقطور".

يذكر أن المشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى هو مشروع القرن والذى قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتدشينه كمبادرة رئاسية فى بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومى فى بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 874 مشروع داخل (54) قرية و(88) تابع فى مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه.