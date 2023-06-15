محافظ الدقهلية يصرف الدفعة 175 من قروض مشروعات شباب الخريجين

وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، على صرف الدفعة 175من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر مايو 2023 وذلك بإجمالى مليون جنيه، موزعة على 12 وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة.

وقال مختار، إن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة هو 36 شاب وفتاة ( 16 من الذكور -20 من الإناث ) وذلك لإقامة مشروعاتهم، وأضاف أنه بذلك يكون إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 115.8مليون جنيه استفاد منها 13042شاب وفتاة ( 6208ذكور - 6834 أناث) جاءت موافقة و تصريحات "مختار" بناء على التقرير الذى عرضته وفاء عثمان مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما أكد على أهمية تيسير اجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.

وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن الإقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد وذلك لمنحه القروض بدون فوائد، مضيفا أن ذلك يؤكد وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر.

جاء ذلك فى إطار جهود الدولة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للاهتمام بالشباب وإتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تشجيعا لهم على العمل الحر،وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء،وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.