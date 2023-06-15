اليوم السابع
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محافظ الجيزة يوافق على 6 مشروعات خدمية بأطفيح ومنشأة القناطر وبولاق والعجوزة

الخميس، 15 يونيو 2023 11:10 ص
محافظ الجيزة يوافق على 6 مشروعات خدمية بأطفيح ومنشأة القناطر وبولاق والعجوزة المجلس التنفيذى لمحافظة الجيزة
كتبت – مرام محمد

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وافق المجلس التنفيذى لمحافظة الجيزة برئاسة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على عدد من الطلبات لإقامة عدد من المشروعات الخدمية بنطاق أحياء ومراكز ومدن المحافظة لأغراض النفع العام.

وأشار اللواء أحمد راشد أنه تم الموافقة على 6 مشروعات خدمية لمواطني جنوب الجيزة وبولاق الدكرور والعجوزة وأطفيح ومنشاة القناطر.

وشملت المشروعات التي تم الموافقة عليها تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بشارع 6 أكتوبر بساقية مكى بحى جنوب الجيزة لإنشاء مكتب بريد لتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين من أهالى المنطقة .

بالإضافة إلى قبول تبرع بقطعة أرض لإنشاء مدرسة إعدادى بكفر طهرمس بحي بولاق الدكرور لزيادة أعداد الفصول المدرسية المتاحة فى إطار خطة المحافظة لتفتيت الكثافات الطلابية وإستيعاب أكبر عدد منهم.

وفي إطار دعم المشروعات الحرفية والتراثية ومشروعات المرأة المعيلة وخدمة وتنمية المجتمع، وافق المجلس التنفيذي للمحافظة على تخصيص الدور الأرضى بمبنى دار الشروق بكفر حلاوة بمدينة أطفيح لإقامة مشروع مشاغل ووحدات إنتاجية مستدامة للسيدات بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة .

كما تم الموافقة على تخصيص مبنى بحيازة الوحدة المحلية بكفر حجازى بأم دينار التابعة لمركز ومدينة منشأة القناطر لإقامة مركز استدامة لتمكين المرأة الريفية وتوطين الحرف التراثية والمنسوجات بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية  .

كما وافق محافظ الجيزة على تجديد تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بنطاق حى العجوزة لإقامة مشروع مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذا الموافقة على تجديد قرار التخصيص الخاص بمكتبة خالد بن الوليد العامة بميدان الكيت كات لتوفير عدد من الخدمات الإجتماعية والثقافية وإستيعاب طاقات الشباب من أهالى تلك المناطق والمترددين عليها، 

الاجتماع الذي تراسه محافظ الجيزة جاء بحضور إبراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام و محمد نور السكرتير المساعد ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن وعدد من القيادات الأمنية ومديرى المديريات والأجهزة والهيئات والإدارات المعنية بالمحافظة.

 

 

 


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