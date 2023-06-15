محافظ أسوان: فتح قاعات لمرحلة رياض الأطفال بمدرسة تحيا مصر بقرية حجازة

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

فى لفتة إنسانية وإستجابة لمطالب الأسر وأولياء الأمور من أجل تخفيف مشقة وأعباء التنقل والظروف المعيشية، أعطى أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته لمديرية التربية والتعليم بفتح قاعات لمرحلة رياض الأطفال بالدور الأرضى بمدرسة تحيا مصر بقرية حجازة التابعة لإدارة كوم أمبو التعليمية وذلك حرصاً على راحة أطفالنا فى هذه المرحلة العمرية.

وصرح عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان، أنه بمجرد عرض هذا المطلب على محافظ أسوان ، فقد كلف على الفور بالبدء فى تجهيز القاعات بمدرسة تحيا مصر ، وتأمين الشبابيك الخاصة بها ، وتهيئة هذه القاعات لتتناسب مع هذه المرحلة العمرية للأطفال حيث ستضم هذه القاعات 72 طفل بالمستوى الأول والثانى بدءاً من العام الدراسى القادم 2023/2024.

وأشار، إلى أن أقرب مدرسة بها رياض أطفال تبعد بمسافة 3 كم عن أهالى قرية حجازة ، وبتخصيص القاعات بمدرسة تحيا مصر حديثة الإنشاء ، فإن ذلك سيساهم فى الحفاظ على سلامة الأطفال من التنقل ، وتخفيف المشقة عنهم وعن أولياء أمورهم ، فضلاً عن تخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم.