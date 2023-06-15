محاضرة "موسوعة المشرق الإسلامي والحضارة الإسلامية" بمكتبة الإسكندرية الاثنين

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الحضارة الإسلامية بقطاع البحث الأكاديمي محاضرة بعنوان: موسوعة المشرق الإسلامي إنجاز علمي ومعرفي في التاريخ والحضارة الإسلامية، يلقيها الدكتور عبد الحميد حمودة أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية وعميد كلية الآداب جامعة الفيوم سابقًا، وذلك يوم الاثنين الموافق 19 يونيو 2023، من الساعة 1.00 ظهراً إلى 3.00 عصراً بمكتبة الإسكندرية، مركز المؤتمرات، قاعة الوفود.

والموسوعة من تأليف الأستاذ الدكتور عبد الحميد حسين حمودة، وتتكون من عشرة أجزاء تتناول بالبحث والتحليل التطور التاريخي لدول المشرق الإسلامي منذ قيامها، وعلاقة تلك الدول بالخلافة العباسية منذ مستهل القرن الثالث الهجري حتى مجيء الغزو المغولي للعالم الإسلامي، وتغطي الموسوعة تاريخ تلك الدول من كافة الجوانب السياسية والحضارية.

وتبرز الموسوعة دور تلك الدول في نشر الإسلام وقيمه السامية في أقصى الجناح الشمالي الشرقي للعالم الإسلامي حيث حرص قادة تلك الدول على نشر الإسلام في ربوع بلاد الترك. كما حرصوا على مواصلة المد الإسلامي إلى بلاد الهند حيث شيدوا المنشآت المعمارية الدينية والمدنية، واهتموا بتشجيع العلماء بتكريمهم وتقديرهم. ولذلك أفرزت منطقة المشرق كوكبة من العلماء ساهموا بدور كبير في الحضارة العربية الإسلامية والعالمية، ولاتزال مؤلفاتهم في الطب والفلك وغيرها من العلوم حجة قوية ومؤثرة في الحضارة الأوربية الحديثة.