اليوم السابع
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مجازر الجيزة تستقبل أضاحى المواطنين طوال أيام العيد مجانا.. اعرف الأماكن

الخميس، 15 يونيو 2023 06:00 م
مجازر الجيزة تستقبل أضاحى المواطنين طوال أيام العيد مجانا.. اعرف الأماكن مجزر - أرشيفية
كتبت – مرام محمد

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كشفت مديرية الطب البيطري بالجيزة، عن فتح مجازر المحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك، تحفيزاً لهم على ذبح الأضاحى فى المجازر حفاظاً على صحة المواطنين والنظافة العامة، على أن يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار الخاص بها، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأكدت المديرية إلغاء جميع الإجازات للأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر ودعمهم بأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة كثافة المذبوحات خلال فترة ما قبل وأثناء عيد الأضحي المبارك.

وتشمل المجازر التى قررت المحافظة فتحها بالمجان للمواطنين، مجزر المنيب بشارع المدبح، ومجزر الوراق بشارع النيل بجوار حي الوراق، ومجزر منشأة القناطر بشارع السوق، ومجزر وردان فى قرية وردان بمنشأة القناطر، ومجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية، ومجزر أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم، ومجزر كرداسة نهاية الشارع السياحي بالمنصورية، ومجزر ناهيا بالمريوطية، ومجزر البدرشين بمدينة البدرشين، ومجزر الحوامدية بمنطقة السوق.

كما تشمل المجازر المخصصة بالجيزة لذبح الأضاحي خلال أيام العيد، مجزرى سقارة والشوبك الغربي بالبدرشين، ومجزري العياط والمتانيا بالعياط، ومجزر الصف بالصف، ومجزر أطفيح بشارع السوق، ومجزري القبابات والبرمبل بأطفيح، ومجازر الباويطى ومنديشة والزبو بالواحات البحرية، و مجزر دينا "مجزر خاص" بطريق مصر إسكندرية الصحراوى بالكيلو 72، ومجزر البشاير "مجزر خاص" بالكيلو 76 طريق مصر إسكندرية الصحراوى منطقة ريجوا.


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