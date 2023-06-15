مبيعات عربية وأجنبية تهبط بمؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات وسط تداولات ضعيفة

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات تجاوزت 800 مليون جنيه خلال ساعتين.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 17779 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 3259 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 21440 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 7445 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 3485 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 5177 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 4958 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: المشروعات الصناعية والهندسية، وايه كابيتال القابضة، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والمشروعات الصناعية والهندسية.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي النعيم القابضة للاستثمارات، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية عدد 438 ألف سهم، 250 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر)، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 27.2 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، وجي بي كوربوريشن، والمشروعات الصناعية والهندسية، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 300 ألف سهم، مليون سهم، 150 ألف سهم، 4.1 مليون سهم، 1329 سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 7200 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة رواد السياحة-رواد 9400 سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 26.3 ألف سهم.

أعلنت شركتا الكابلات الكهربائية المصرية، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شراء الأولى عدد 2.2 مليون سهم خزينة خلال جلسة أمس الأربعاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 6.24%، وشراء الثانية 450.2 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.08%.

في سياق آخر أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس عام 2023، وحققت شركة أوراسكوم الاستثمار القابضة إجمالي إيرادات بلغت 38 مليون جنيه، في حين وصل نصيب المساهمين من صافي الأرباح إلى 109 ملايين جنيه.

حققت شركة بلتون المالية القابضة، إجمالي إيرادات التشغيل بلغت 145.9 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في مارس عام 2023 مقابل 99.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وحققت الشركة خسائر بلغت 44.6 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 4.5 مليون جنيه.

حققت شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)، صافي مبيعات بلغت 733.8 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2023 مقابل 663.2 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 25.9 مليون جنيه مقابل صافي خسارة 856 ألف جنيه.

حققت شركة أرابيا إنفستمنتس هولدنج، إيرادات مجمعة بلغت 278 مليون جنيه في الربع الأول لعام 2023 بنسبة انخفاض 13.4%، وبلغ صافي الربح 9.4 مليون جنيه منخفضًا بنسبة 74%.