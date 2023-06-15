جاء ذلك عبر صفحته على الفيسبوك بمناسبة الذكرى السنوية لمناوشات عام 1999 البحرية بين الكوريتين بالقرب من الحدود البحرية، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب".

وأضاف يون "بحارة أسطولنا الذين ذهبوا للمعركة دون لحظة من التردد قمعوا سفن الدوريات الكورية الشمالية ودافعوا عن خط الحدود الشمالي، تستمر روحهم الوطنية المتأججة في صغارهم".

وذكرت "يونهاب" أن سبق أن وصف يون دفع إدارة مون جيه-إن السابقة للمصالحة مع كوريا الشمالية على أنها استجداء من أجل السلام.

يذكر أن وقعت مناوشات عام 1999 بالقرب من خط الحدود الشمالي (NLL)، الحدود البحرية بحكم الأمر الواقع في البحر الغربي، مما أدى إلى إغراق سفينة كورية شمالية وإلحاق الدمار بتسع سفن أخرى، لم تتكبد البحرية الجنوبية خسائر في الأرواح، في حين قدر مسؤولون كوريون جنوبيون مقتل العشرات من الجنود الكوريين الشماليين.