كوبرنيكوس الأوروبية: درجات الحرارة العالمية فى بداية يونيو تجاوزت الأرقام القياسية

وكالات

قالت سامانثا بورجيس، نائبة مدير خدمة كوبرنيكوس الأوروبية لتغير المناخ، اليوم الخميس، إن متوسط درجات الحرارة العالمية فى بداية يونيو كان الأكثر دفئا الذى سجلته وحدة مراقبة المناخ فى الاتحاد الأوروبى على الإطلاق لهذه الفترة، متجاوزة الأرقام القياسية السابقة بـ"هامش كبير”.

تأتى هذه الأنباء فى الوقت الذى بدأت فيه ظاهرة “إل نينيو” المناخية، ما أثار مخاوف من الطقس شديد الحرارة والمزيد من الأرقام القياسية فى درجات الحرارة.

وقالت بورجيس: "شهد العالم للتو أحر درجات الحرارة فى أوائل يونيو على الإطلاق، بعد شهر مايو كان أقل من 0.1 درجة مئوية أكثر برودة من أحر مايو على الإطلاق".

وأضافت: ”كان متوسط درجات حرارة الهواء السطحى العالمى للأيام الأولى من يونيو 2023 هو الأعلى فى سجل بيانات إيرا 5 فى أوائل يونيو بهامش كبير".

وأعلنت خدمة كوبرنيكوس الأوروبية مؤخرا أن المحيطات العالمية كانت أكثر دفئا الشهر الماضى من أى مايو آخر مسجل.

وقالت إنه فى بداية يونيو، تجاوزت درجات الحرارة العالمية مستويات ما قبل الصناعة بأكثر من 1.5 درجة مئوية، وهو الحد الأقصى الأكثر طموحا للاحتباس الحرارى فى اتفاقية باريس لعام 2015.

وفقا للبيانات، كان متوسط درجة الحرارة العالمية اليومية عند أو أعلى من عتبة 1.5 درجة مئوية بين 7-11 يونيو، ووصل إلى 1.69 درجة مئوية كحد أقصى فى 9 يونيو.

وفى حين أن هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها اختراق الحد الأقصى فى يونيو، فقد تم تجاوز هذا الحد عدة مرات فى الشتاء والربيع فى السنوات الأخيرة.

وقالت بورجيس: “كل جزء من الدرجة مهم لتجنب العواقب الأكثر خطورة لأزمة المناخ".