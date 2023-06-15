قوافل علاجية لدعم 239 مريضا ضمن المرضى الأولى بالرعاية فى الشرقية.. صور

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية مكتب مشروعات الأورمان بالزقازيق فى تنظيم (3)قوافل طبية بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالزقازيق لدعم (239) مريضا بقرى مراكز محافظة الشرقية، وذلك تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

وأكد عبدالحميد الطحاوى، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية، أن القافلة الاولى استهدفت توقيع الكشف الطبى على (90) مستفيدا بقرية حوض الطرفة مركز الزقازيق، وقرى أبومتنا وبهنيا وأبوعساكر مركز ديرب نجم، والقافلة الثانية استهدفت (86) مستفيدا بقرية النحاس مركز الزقازيق، وقرى أبومتنا وكراديس وابو عساكر مركز ديرب نجم، والقافلة الثالثة استهدفت (63) مستفيدا بقرى صفط الحنا والصوه وعليم مركز ابو حماد، وقريتى سنجها وحى مبارك مركز كفر صقر.

وأوضح أن القوافل قامت على مدار (3) أيام متتالية بمستشفى الزقازيق الجامعى وتضمنت الكشف الطبى على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك).

وأشاد الطحاوى بمجهودات جمعية الأورمان فى خدمة وتنمية المجتمع والدور الرائد فى العمل الخيرى والمساهمة فى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية، مؤكدًا على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.

وأشار اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الاورمان، أن الجمعية بمحافظة الشرقية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.