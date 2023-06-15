اليوم السابع
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قنصلية روسيا بالإسكندرية تحتفل بالعيد الوطنى.. صور

الخميس، 15 يونيو 2023 12:23 ص
قنصلية روسيا بالإسكندرية تحتفل بالعيد الوطنى.. صور جانب من الاحتفالية
الإسكندرية أسماء على بدر

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احتفلت قنصلية روسيا بالإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، مع أبناء جاليتها المقيمين بالمحافظة باليوم الوطني الروسي بالتزامن مع الاحتفالات الوطنية بالعاصمة موسكو و سفارات وقنصليات روسيا بدول العالم.
 
ترأس الاحتفال قنصل عام روسيا بالإسكندرية كارين فاسيليان، بحضور بافيل كيديسوك مدير المركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية وممثلي السفارة الروسية بالقاهرة والقنصلية العامة والمركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية، وعدد من قناصل الدول العربية والأجنبية.
 
 
وأكد قنصل عام روسيا بالإسكندرية، "كارين فاسيليان" قوة العلاقات بين البلدين والتي تعتمد على أساس التفاهم المتبادل، لافتا إلى تعزيز التعاون بين البلدين  وإبرام عدد من الاتفاقيات في مختلف المجالات.
 
 
وأشار إلى أن الاحتفال باليوم الوطني يتزامن ذكرى مرور 80 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا، وفي تلك الأثناء تزداد علاقات البلدين قوة كما جرى تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة خاصة في السنوات الأخيرة.
 
وشهد الحفل افتتاح معرض لوحات "روسيا مصر تحت شمس واحدة" والذي يقام في إطار التهنئة لأبناء الجالية الروسية بعيدهم الوطني وإظهار الروابط الوثيقة والتعاون المثمر بين البلدين.
 
جانب-من-الاحتفالية-(1)
جانب-من-الاحتفالية-(1)

جانب-من-الاحتفالية-(2)
جانب-من-الاحتفالية-(2)

جانب-من-الاحتفالية-(3)
جانب-من-الاحتفالية-(3)

جانب-من-الاحتفالية-(4)
جانب-من-الاحتفالية-(4)

 


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