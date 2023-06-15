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قطع المياه 8 ساعات عن منطقة البراجيل بالجيزة مساء الغد لأعمال إنشائية

الخميس، 15 يونيو 2023 08:15 م
قطع المياه 8 ساعات عن منطقة البراجيل بالجيزة مساء الغد لأعمال إنشائية انقطاع المياه - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه نظراً لأعمال مشروع تطوير محور 26 يوليو بشارع أحمد عرابي- البراجيل، وتغيير مسار خط مياه قطر 500 مم، والمتعارض مع قواعد المحور، الأمر الذي يتطلب قطع المياه لإنهاء تلك الأعمال.
 
وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه: "منطقة البراجيل"، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء يوم غد الجمعة الموافق 16/6/2023 وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 17/6/2023.
 
وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.
 
 
 

محور 26 يوليو

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