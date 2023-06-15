قطع المياه 8 ساعات عن منطقة البراجيل بالجيزة مساء الغد لأعمال إنشائية

كتبت - مرام محمد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه نظراً لأعمال مشروع تطوير محور 26 يوليو بشارع أحمد عرابي- البراجيل، وتغيير مسار خط مياه قطر 500 مم، والمتعارض مع قواعد المحور، الأمر الذي يتطلب قطع المياه لإنهاء تلك الأعمال.

وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه: "منطقة البراجيل"، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء يوم غد الجمعة الموافق 16/6/2023 وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 17/6/2023.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.