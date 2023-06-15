اليوم السابع
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قطع الكهرباء 3 ساعات عن 10 قرى و27 منطقة بالمحلة فى الغربية غدا

الخميس، 15 يونيو 2023 03:49 م
قطع الكهرباء 3 ساعات عن 10 قرى و27 منطقة بالمحلة فى الغربية غدا قطع الكهرباء
الغربية – عادل ضرة

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أعلنت محافظة الغربية، فى بيان لها قبل قليل، فصل التيار الكهربائى غدا الجمعة عن محطة محولات كفر حجازى بمدينة المحلة الكبرى، لمدة 3 ساعات تبدأ من السادسة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا، لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

وأوضح بيان المحافظة أن المناطق التى ستتأثر بانقطاع الكهرباء هى قرى ( شبرا بابل – الكمالية – كفر حجازي – العزيزية – ميت حبيب – شبرا ملس – صفط تراب – ريف المصانع – الهياتم – ريف البحر وتوابعهم)، بالإضافة لمناطق ( منشية البكري – الغفران – محطة مياه المشتل – الششتاوي – محطة التلفزيون – منطقة الشون – منطقة سكة زفتي – الجمهورية – مدينة العمال – المدينة الصناعية – منطقة الجراج – شهداء بدر – ابو دراع – السكة الحديد – بركات – مستشفي الدرن – المنشية ).

وناشدت المحافظة المستشفيات والمخابز والمواطنين بتدبير التغذية البديلة طوال فترة الانقطاع.

 


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محولات كفر حجازى

قطع الكهرباء بالمحلة



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