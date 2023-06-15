قطع الكهرباء 3 ساعات عن 10 قرى و27 منطقة بالمحلة فى الغربية غدا

أعلنت محافظة الغربية، فى بيان لها قبل قليل، فصل التيار الكهربائى غدا الجمعة عن محطة محولات كفر حجازى بمدينة المحلة الكبرى، لمدة 3 ساعات تبدأ من السادسة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا، لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

وأوضح بيان المحافظة أن المناطق التى ستتأثر بانقطاع الكهرباء هى قرى ( شبرا بابل – الكمالية – كفر حجازي – العزيزية – ميت حبيب – شبرا ملس – صفط تراب – ريف المصانع – الهياتم – ريف البحر وتوابعهم)، بالإضافة لمناطق ( منشية البكري – الغفران – محطة مياه المشتل – الششتاوي – محطة التلفزيون – منطقة الشون – منطقة سكة زفتي – الجمهورية – مدينة العمال – المدينة الصناعية – منطقة الجراج – شهداء بدر – ابو دراع – السكة الحديد – بركات – مستشفي الدرن – المنشية ).

وناشدت المحافظة المستشفيات والمخابز والمواطنين بتدبير التغذية البديلة طوال فترة الانقطاع.