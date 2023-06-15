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قرار جمهورى بالموافقة على قرض بنك التنمية الأفريقى لبرنامج دعم الأمن الغذائى

الخميس، 15 يونيو 2023 10:18 ص
قرار جمهورى بالموافقة على قرض بنك التنمية الأفريقى لبرنامج دعم الأمن الغذائى الرئيس عبد الفتاح السيسى
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نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 613 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي، لبرنامج دعم الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي بمبلغ لا يتعدى 271 مليون دولار.
 
 

الرئيس السيسي

الجريدة الرسمية

اتفاق قرض

بنك النتمية الافريقي

دعم الامن الغذائي



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