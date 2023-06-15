قرار جمهورى بالموافقة على قرض بنك التنمية الأفريقى لبرنامج دعم الأمن الغذائى

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 613 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي، لبرنامج دعم الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي بمبلغ لا يتعدى 271 مليون دولار.
قرار جمهورى بالموافقة على قرض بنك التنمية الأفريقى لبرنامج دعم الأمن الغذائىالخميس، 15 يونيو 2023 10:18 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسى
أ ش أ
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