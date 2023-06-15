فريق نادى الإرادة والتحدى لذوى الهمم بالأقصر يستمر فى دورى الكرة الطائرة جلوس

الأقصر – أحمد مرعى

نجح فريق الإرادة والتحدى من أبطال ذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة الأقصر، فى تحقيق إنجاز رياضي جديد يضاف لأبطال ذوي الهمم فى صعيد مصر، بالبقاء لموسم جديد فى الدورى الممتاز لكرة الطائرة جلوس للموسم الثانى على التوالى، حسبما يقول الدكتور حسام القاضي رئيس نادي الإرادة والتحدي لذوي الهمم بالأقصر.



ومن جانبه تقدم المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتحية والتقدير والتهنئة لأبطال الفريق على تفوقهم فى الدورى الممتاز لكرة الطائر جلوس، كأول فرق من الفرق الرياضية بالأقصر يشارك فى دورى ممتاز بالرياضات المختلفة، مشيداً بالمستوى المميز الذي قدمه أبطال الفريق طوال مباريات الموسم الحالى.



فيما تقدمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، بقيادة صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، بالتهنئة لفريق كرة الطائرة جلوس بنادى الإرادة والتحدي لذوي الإحتياجات الخاصة، عقب فوزهم على فريق نادى الفيوم فى نهائي الدوري الممتاز لكرة الطائرة جلوس، للتأكيد على تفوقهم الكبير فى تلك اللعبة.



وهنأ قيادات شباب ورياضة الأقصر، أعضاء فريق كرة الطائرة جلوس من أعضاء نادي الإرادة والتحدي بالأقصر، للفوز على فريق نادى الفيوم بنتيجة أشواط (3 - صفر) نهائي الدوري الممتاز لكرة الطائرة جلوس رجال، والترتيب من المركز (7 - 14) موسم 2022/2023، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبإشراف الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة، وصلاح عز مدير إدارة الرياضة، وأعضاء وإدارة الرياضة بالمديرية.



وصرح الدكتور حسام القاضي رئيس نادي الإرادة والتحدي لذوي الهمم بالأقصر، إنه حقق أبطال الفريق إنتصارات مميزة فى الموسم المنصرم من الدوري الممتاز لكرة الطائرة جلوس، بالفوز فى 4 مباريات من أصل 6 مباريات، وذلك بنتيجة 3/0 فى المباريات الأربعة، وذلك على الفرق التالية:- (الفيوم - السلام طنطا - صقر قريش – قليوب)، حيث حصدوا المركز التاسع بين 14 نادى فى الدورى رغم عدم وجود نادى للفريق يتدربون عليه طوال الموسم، حيث يتلقون التدريبات فى مركز شباب الكرنك بوسط مدينة الأقصر.



وكان قد إلتقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة خلال زيارته الأخيرة للأقصر، مع مسئولي نادي الإرادة والتحدي لذوي الهمم، بعد صعوده للدورى الممتاز فى كرة الطائرة جلوس، وذلك لدعمهم تحقيقاً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فى إحتفالية "قادرون باختلاف" فى نسختها الرابعة التي أتت تحت شعار "لينا مكان"، لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة.



ويقول الدكتور حسام القاضي رئيس نادي الإرادة والتحدي لذوى الهمم بالأقصر، أن الفريق حقق مؤخراً بطولات جعلته يتأهل للعب في الدوري الممتاز بأقل الإمكانيات، وأكد للوزير على رغبتهم في تطوير واستكمال إنشاءات النادي، للعمل على التوسع في مزيد من ألعاب ذوي الإعاقة التي تصل إلى عشرات الألعاب، حيث أنه توجد لعبة خاصة بكل إعاقة، وهم يشاركون بلعبة واحدة هي كرة طائرة جلوس لقلة الإمكانيات وقلة الدعم، وحضر اللقاء كل من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وصلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، وأعضاء مجلس إدارة نادي الإرادة والتحدي.





