طلاب أدبى الثانوية الأزهرية بالإسكندرية يؤدون امتحان مادة التفسير

الإسكندرية -أحمد الزغبي

انتظم دخول طلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الخميس،لأداء امتحاناتهم بمادة التفسير للعام الدراسى 2022-2023.

وأجرى علاء الدين العريان، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، المشرف العام على امتحانات الشهادة الثانوية، يرافقه عبدالحكيم قاعود موفد قطاع المعاهد الأزهرية، جولات لتفقد لجان الامتحانات، ومتابعة خروج الأسئلة من مركز الأسئلة بديوان عام المنطقة بخطوط السير وسط إجراءات أمنية مشددة من وزارة الداخلية، ثم انتقلا إلى متابعة العملية الامتحانية من داخل بعض اللجان الامتحانية منها لجنة فتيات سموحة، حيث اطمأن كل منهما على الالتزام باللجان وتوزيع الأسئلة وفضها في الموعد المحدد لها قانونا.

وأكد «العريان»، أن غرفة العمليات المركزية بالمنطقة، لم تتلقى أي شكاوى من الطلاب والطالبات في الأسئلة وأنها مطابقة للمنهج.

يذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 141509 طلاب وطالبات، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 90771، من البنين 56287، والفتيات 34484، ومن القسم العلمي من البنين 27435، والفتيات 23303 بإجمالي 50738، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية.

وأعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، أن الامتحانات تجرى بـ10 لجان امتحانية موزعة على محافظة الإسكندرية

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 القسم العلمي:

-السبت 3 يونيو 2023: امتحان مادتي الفقه والحديث ومدة كل امتحان ساعتين.

-الإثنين 5 يونيو 2023: امتحان مادة القرآن الكريم مدة الامتحان ساعتين.

-الأربعاء 7 يونيو 2023: امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية ومدة الامتحان ساعتين.

-السبت 10 يونيو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية ومدة الامتحان 3 ساعات.

-الإثنين 12 يونيو 2023: امتحان مادة الاستاتيكا ومدة الامتحان ساعتين.

-الأربعاء 14 يونيو 2023: امتحان الأدب والنصوص ومدة الامتحان ساعتين.

السبت 17 يونيو 2023: امتحان مادة الأحياء ومدة الامتحان 3 ساعات.

الإثنين 19 يونيو 2023: امتحان مادة التفاضل والتكامل ومدة الامتحان ساعتين.

الأربعاء 21 يونيو 2023: امتحان مادة النحو ومدة الامتحان ساعتين.

السبت 24 يونيو 2023: امتحان مادة الكيمياء ومدة الامتحان 3 ساعات.

الإثنين 26 يونيو 2023: امتحان مادة الديناميكا ومدة الامتحان ساعتين.

الإثنين 3 يوليو 2023: امتحان مادة الفيزياء ومدة الامتحان 3 ساعات.

الأربعاء 5 يوليو 2023: البلاغة ومدة الامتحان ساعتين.

ننشر جدول الثانوية الأزهرية 2023 .. انطلاق امتحانات نهاية العامة فى الإسكندرية غداً

السبت 8 يوليو 2023: امتحان مادة التوحيد ومدة الامتحان ساعتين.

الإثنين 10 يوليو 2023: امتحان مادة الصرف مدة الامتحان ساعتين.

الأربعاء 12 يوليو 2023: التفسير ومدة الامتحان ساعتين.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 القسم الأدبي:

الأحد 4 يونيو: مادتي الفقه والحديث.

الثلاثاء 6 يونيو: مادة القرآن الكريم.

الخميس 8 يونيو: ماد البلاغة.

الأحد 11 يونيو: مادة الجغرافيا (للمبصرين فقط).

الثلاثاء 13 يونيو: مادة النحو.

الخميس 15 يونيو: مادة التفسير.

الأحد 18 يونيو: مادة التاريخ.

الثلاثاء 20 يونيو: مادة الفلسفة والمنطق.

الخميس 22 يونيو: مادة الأدب والنصوص والمطالعة.

الأحد 25 يونيو: مادة اللغة الأجنبية الأولى.

الثلاثاء 4 يوليو: مادتي الصرف والإنشاء.

الخميس 6 يوليو: مادة التوحيد.

الأحد 9 يوليو: مادة اللغة الأجنبية الثانية.