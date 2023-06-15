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طرق منع اشتعال النيران بالعقارات والوقاية من الحرائق.. تعرف عليها

الخميس، 15 يونيو 2023 10:52 ص
طرق منع اشتعال النيران بالعقارات والوقاية من الحرائق.. تعرف عليها حريق عقار الشيخ زايد
كتب عبد الرحمن سيد

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وضعت إدارة الحماية المدنية ، مجموعة من النصائح للوقاية من الحرائق بعد اندلاع النيران في عقار بمدينة الشيخ زايد وللحماية من الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة، ومنها:

1التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.

2افصل التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

3عدم ترك الدفايات ليلا أثناء نوم جميع القاطنين بالشقة لتجنب حدوث ماس.

4صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

5التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.

6لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

7تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.

8تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.

9تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة مثل الدفايات التى ينجم عنها الحرائق.

10عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.


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