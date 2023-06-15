اليوم السابع
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ضبط شخص يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بأسيوط والعثور على 17 قطعة سلاح

الخميس، 15 يونيو 2023 12:02 م
ضبط شخص يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بأسيوط والعثور على 17 قطعة سلاح حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

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تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط عقب تقنين الإجراءات من ضبط (حداد "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية) لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بدائرة المركز وبتفتيش الورشة عُثر بداخلها على 17 قطعة سلاح نارى عبارة عن " 2 بندقية آلية، 2 بندقية خرطوش، 2 طبنجة، عدد 11 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة "- مجموعة من الأدوات والأجزاء المستخدمة فى تصنيع الأسلحة النارية - كمية من مخدرى "الحشيش - الشابو" - مبلغ مالى - ميزان حساس).
 
بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه والمضبوطات حيازته بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة نشاطه الإجرامى.
 
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

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