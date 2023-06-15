اليوم السابع
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ضبط سائق ميكروباص لمضايقته فتاة بالقاهرة

الخميس، 15 يونيو 2023 12:21 ص
ضبط سائق ميكروباص لمضايقته فتاة بالقاهرة رجال الشرطة - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنًا تضرر إحدى الفتيات من قائد سيارة "ميكروباص" لمضايقتها أثناء سيرها بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة.
 
بالفحص ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها وقائدها، وتبين أنه مقيم بمحافظة الجيزة، وأن السيارة مخصصة لتوصيل موظفى أحد البنوك، وقيام المذكور عقب انتهاء مواعيد العمل باستغلال السيارة فى نقل المواطنين مقابل أجر، وبسؤاله أنكر واقعة معاكسة الفتاة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

وزارة الداخلية

فيس بوك

النيابة العامة

شرطة البساتين



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