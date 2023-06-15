اليوم السابع
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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة محتويات السيارات بالغربية

الخميس، 15 يونيو 2023 12:08 م
ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة محتويات السيارات بالغربية أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

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تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبط (عناصر تشكيل عصابى ضم 3 متهمين "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة الغربية ، تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة محتويات السيارات بأسلوب "المغافلة والضغط على الكابوت وفتح صندوق السيارات" مستخدمين دراجة نارية "تروسيكل".
 
بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب عدد 16 واقعة بدائرة قسم شرطة أول طنطا، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها وكذا الدراجة النارية المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

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