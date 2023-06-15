صياد إيطالى يتمكن من صيد "السمكة الوحشية " الأكبر في العالم.. صور

فاطمة شوقى

تمكن صياد إيطالي محترف من صيد سمكة السلور الوحشية ، الذي يبلغ طولها حوالي ثلاثة أمتار في نهر بو فى إيطاليا، والذي يمكن أن يصبح رقماً قياسياً عالمياً جديداً، حيث أنها تعود الى عصور ما قبل التاريخ، لتصبح أكبر سمكة في العالم.



نهر بو

وقالت مجلة سيمانا الإسبانية ، إن الصياد أليساندرو بيانكاردى ، استطاع أن يصطاد السمكة العملاقة التي تجاوز طولها 3 أمتار وبذلك فهى تتخطى الرقم القياسى العالمى السابق.

واحتفل الصيادون الذين يرافقوا أليساندروا به ، ونشروا له تهنئة على مواقع التواصل الاجتماعى قائلون: "نحن فخورون بك يا إليساندرو ..شكرا لك ..لقد صنعت التاريخ في عالم صيد سمك السلور بعد 23 عاما من العمل في عالم الصيد".



صياد ايطالى

وروى اليساندور "كل شيء بدأ كاليوم العادي للصيد ، ذهبت إلى نهر بو العظيم، قبل مغادرتي ، راجعت العقدة ، الخطافات ، كل اتصال ، لأنني شديد الدقة، أحتاج دائمًا إلى أن أكون متأكدًا بنسبة 100٪ من أن كل شيء في مكانه، ودائما كانت هذه السمكة هي سمكة الأحلام ".

وأشار أيضًا إلى أنه كان بمفرده على متن القارب في ذلك اليوم: "بدأ منسوب المياه في الانخفاض بعد فيضان كبير ، قررت أن أصطاد في هذه المياه وبدأت في إلقاء طعمي في المياه الموحلة".



اكبر سمكة فى العالم

وقال: بعد أن قمت باصطيادها حاولت أن ألكم فمها مرتين أو ثلاث مرات ، لكنها كانت لا تزال قوية للغاية، ثم اتصلت بصديقى ماركو للوصول إلى وإبلاغ باقى الفريق.