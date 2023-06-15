صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب توسع خسائرها

كتب - إسلام سعيد

استمر أداء صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب في التراجع لتوسع من خسائرها فى ظل تراجع أسعار الذهب وعدم الاستقرار المعيط بالمعدن النفيس خلال الفترة الأخيرة، وتزايدت عمليات البيع يوم أمس في صناديق الاستثمار بعد بيانات التضخم الأمريكى.

انتقال المستثمرين إلى التركيز على الاستثمارات الخطرة بعد تأكدهم من تثبيت الفائدة من قبل الفيدرالي دفع أسعار الذهب إلى التراجع وبالتبعية انخفض أداء صناديق الاستثمار، وفق التحليل الفنى لجولد بيليون.

صندوق SPDR الاستثمارى المدعوم بالذهب والذي يعد أكبر صندوق عالمى من حيث إجمالى استثماراته البالغة 60 مليار دولار انخفض منذ بداية الأسبوع بنسبة 0.8% ليتداول بالقرب من أدنى مستوياته منذ منتصف شهر مارس الماضى.