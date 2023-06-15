اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 يونيو 2023 03:13 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب توسع خسائرها

الخميس، 15 يونيو 2023 03:00 ص
صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب توسع خسائرها أسعار الذهب اليوم
كتب - إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استمر أداء صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب في التراجع لتوسع من خسائرها فى ظل تراجع أسعار الذهب وعدم الاستقرار المعيط بالمعدن النفيس خلال الفترة الأخيرة، وتزايدت عمليات البيع يوم أمس في صناديق الاستثمار بعد بيانات التضخم الأمريكى.

انتقال المستثمرين إلى التركيز على الاستثمارات الخطرة بعد تأكدهم من تثبيت الفائدة من قبل الفيدرالي دفع أسعار الذهب إلى التراجع وبالتبعية انخفض أداء صناديق الاستثمار، وفق التحليل الفنى لجولد بيليون.

صندوق SPDR الاستثمارى المدعوم بالذهب والذي يعد أكبر صندوق عالمى من حيث إجمالى استثماراته البالغة 60 مليار دولار انخفض منذ بداية الأسبوع بنسبة 0.8% ليتداول بالقرب من أدنى مستوياته منذ منتصف شهر مارس الماضى.

 


الذهب

اسعار الذهب

سعر الذهب

الذهب اليوم

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب في مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة