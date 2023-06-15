صعود 7 قطاعات بالبورصة بجلسة الخميس على رأسها "الأغذية" بنسبة 1.4%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ ارتفعت 7 قطاعات على رأسها الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.4%، أعقبه قطاعي البنوك والسياحة والترفيه بنسبة 0.9%، يليه قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.6%، 0.5%، على التوالي، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.01%.

فيما تراجعت 9 قطاعات على رأسها الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.8%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.2%، يليه قطاعي خدمات النقل والشحن، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.1%، وهبطت قطاعات مواد البناء، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والتجارة والموزعون بنسبة 0.9%، 0.7%، 0.6%، على التوالي، وانخفض قطاعي الخدمات التعليمية، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.4%، 0.2%، على التوالي.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيًا مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي (مصر)، والشرقية-إيسترن كومباني، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، ومصرف أبو ظبي الإسلامي (مصر)، وحديد عز، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 1.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.162 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 800.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 68.2 ألف عملية لعدد 207 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.01% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.25%، والعرب على 3.74%، واستحوذت المؤسسات على 18.16% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.83%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 1.7 مليون جنيه، 127.6 مليون جنيه، 24.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 115.1 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، 37.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 17881 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3263 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 21542 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 7485 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 3466 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 5163 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 4973 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1320 نقطة.