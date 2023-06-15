صحة الدقهلية عقد اختبارات المرحلة الخامسة لـ86 صيدليا للالتحاق بوحدات الصيدلة الإكلينيكية

الدقهليه شريف الديب

عقدت إدارة الصيدلة بمديرية الصحة بالدقهلية، الاختبارات النظرية لعدد 86صيدلياً للعمل كصيدلي اكلينيكي بعدد 22 مستشفي تابعة لصحة الدقهلية



جاء ذلك بتوجيهات من الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة، وتحت رعايه الدكتورة أشواق السيد مدير الادارة العامة للصيدلة، وتحت اشراف الدكتورة رشا نور الدين مديرة ادارة التفتيش الصيدلي الحكومي، ومتابعة مفتشى الصيدله الاكلينكيه



وقالت الدكتورة أشواق السيد مدير إدارة الصيدلة، أن هذه الاختبارات تأتى ضمن المرحلة الخامسة للصيدلة الاكلينيكية وذلك امتدادا لجهود التفتيش بالمحافظة لزياده اعداد الفرق ورفع كفاءة الصيدلة الاكلينيكية





ولفتت أن تطبيق مشروع الصيدلة الإكلينيكية بدأ بعدد 3مستسفيات العنايات و الحضانات والكلي وامتد إلى نحو 22 مستشفي الآن مشيرة إلى أن الصيدلة الإكلينيكية، تؤهل الصيدلي كى يكون شريك للطبيب في الوصفة العلاجية في مختلف المستشفيات بهدف الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى .

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمات طبية متميزة



