اليوم السابع
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شولتس: الغرب يجري مفاوضات نشطة للغاية بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا

الخميس، 15 يونيو 2023 03:00 ص
شولتس: الغرب يجري مفاوضات نشطة للغاية بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا المستشار الألماني أولاف شولتس
وكالات

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أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، في مؤتمر صحفي ببرلين عن مفاوضات "سرية نشطة" تجريها الدول الغربية مع كييف حول موضوع الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وقال شولتس: "من الضروري إجراء مناقشات حول الضمانات الأمنية لأوكرانيا من وجهة نظر المستقبل"، وأضاف شولتس: "في هذا الصدد، بدأنا منذ فترة طويلة هذا الحوار مع أهم حلفائنا، وهم منخرطون بشكل متزايد في المناقشات مع أوكرانيا".

كما أوضح أن المناقشات "سرية" و "نشطة للغاية" وتمهد الطريق لأمن ما بعد الصراع.

وتحدث خلال المؤتمر الصحفي عن فرص تحقيق السلام وتجميد الصراع. 

وكتبت صحيفة "الغارديان" أن أوكرانيا في قمة "الناتو" القادمة لن تُعرض عليها خطة محددة للانضمام إلى حلف "الناتو"، وبدلا من ذلك، سيقدم بعض أعضاء "الناتو" نوعا من الضمانات الأمنية ​​إلى كييف، كما أشارت الصحيفة أن القرارات بشأن عضوية الناتو في قمة ليتوانيا ستخيب آمال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وذكرت تقارير إعلامية أن أوكرانيا وحلفاءها يخططون لعقد قمة عالمية بشأن تنفيذ "صيغة السلام" الأوكرانية قبل اجتماع أعضاء "الناتو" في فيلنيوس، الذي سيعقد في 11-12 يوليو.


المستشار الألمانى اولاف شولتس

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