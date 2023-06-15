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شركة CMA: افتتاح محطة تحيا مصر انعكاس حقيقى للعلاقات التاريخية بين مصر وفرنسا

الخميس، 15 يونيو 2023 01:22 م
شركة CMA: افتتاح محطة تحيا مصر انعكاس حقيقى للعلاقات التاريخية بين مصر وفرنسا رودلف سعادة رئيس مجلس إدارة cmacgm
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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قال رودلف سعادة رئيس مجلس إدارة cmacgm، إن افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض انعكاس حقيقي للعلاقات الثنائية القوية والتاريخية بين مصر وفرنسا، مؤكدا ان البلدين بينهما الكثير من القواسم المشتركة.
 
أضاف رئيس مجلس إدارة cmacgm، خلال افتتاح الرئيس السيسي لمحطة تحيا مصر بالإسكندرية: "إن إرادة هذه الحكومة تعمل على تزويد البلاد بالبنية التحتية التي من شأنها تعزيز سلاسل التوريد المصرية وبالتالي دعم تنمية البلاد وهو خير دليل على ذلك، ونحن نشارك رؤية سيادتكم تماما بأن سلاسل التوريد ضرورية للتنمية الاقتصادية والبشرية.
 
تابع: "أتذكر أول لقاء لنا في عام 2021 في مصر لقد أخبرتني عن رؤيتكم لقطاع النقل والخدمات اللوجيستية وأبلغت سيادتكم عن رغبتنا في ان نكون جزء من هذه الرؤية، وبالفعل تم بناء هذه المحطة وانا فخور جدا بان مجموعتنا يمكن ان تسهم في تحقيق طموحك لمصر، وويبلغ عدد افراد مجموعتنا 350 فردا منتشرين في 6 موانئ مصرية يربطون البلاد ببقية العالم.
 
أكمل: في 2022 قمنا بنقل اكثر من 400 الف حاوية من والى مصر، وتماشيا مع استراتيجية الحكومة نحن مصممون على جعل مصر مركزا لوجيستيا عالميا ويترجم ذلك الى استثمارات في الإسكندرية والسخنة والموانئ الجافة مما سيمكن مجموعتنا من لعب دور رئيسي الى الممر اللوجيستي وتطوير السكك الحديدية لنقل البضائع في الحاويات، ومع اطلاق محطة تحيا مصر متعددة الأغراض نكتب فصلا جديدا في تاريخ المجموعة في مصر وأنا متأكد من أنه سيتبعه العديد من الفصول الأخرى.
 

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