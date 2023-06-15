زوجة تلاحق زوجها بـ 18 دعوى: استولى على مصوغات وزنها 500 جرام

كتبت أسماء شلبي

أقامت زوجة دعوي تبديد منقولات ومصوغات، أمام محكمة الجنح، ضد زوجها، كما أقامت 18 دعوي قضائية أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ما بين نفقات وحبس، ومتجمد، ومصروفات علاج، ومصروفات مرافق، وأجر حضانة، ونفقة زوجيه، وتمكين، وادعت قيام زوجها بطردها من مسكن الزوجية والاستيلاء علي مصوغات ذهبيه مملوكة لها وزنها 500 جرام، كما أستولي علي المنقولات الخاصة بها .

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:"تركني معلقة طوال العام الماضي، مما دفعني لملاحقته بدعاوي قضائية، واتهمته بالاستيلاء على مصوغاتي وقدمت مستندات لإثبات ما فعله في حقي، بخلاف تخلفه عن رعاية الطفلين طوال الفترة الماضية، بعد أن رفض الانفصال عني خوفاً من رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، والمصوغات الذهبية التي سرقها مني دون وجه حق".

وتابعت:" عشت برفقة سنوات كنت سند له، لم أقصر يوماً في الوقوف بجواره، ولكنه مؤخراً جن جنونه وبدأ في خيانتي، والتخطيط بالزواج من سيدة أخري، تعدي على بالضرب وسرق مصوغاتي، ورفض رد حقوقي، وتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي، وطردني من مسكن الزوجية".

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا أمتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.